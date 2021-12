Schena (FI Fasano) chiede tamponi a prezzi ridotti o gratuiti per cittadini in difficoltà economiche

La proposta di Mario Schena (Consigliere Comunale Forza Italia): «Visto il repentino aumento delle positività al virus Sars Cov-02 e l’ingente numero di tamponi a cui numerosi concittadini si stanno sottoponendo in queste giornate di feste, viene spontaneo proporre alla amministrazione di accedere ai fondi del bilancio comunale per avviare una procedura di sottoposizione a tamponi gratuiti o con prezzi ridotti rispetto agli attuali 15€ per i maggiorenni ed 8€ per i minorenni.

All’indomani del Decreto cosiddetto “festività” del 23 dicembre si stanno risparmiando notevoli somme per via dell’impossibilità di svolgere manifestazioni natalizie, dunque, sarebbe un gesto di grande umanità decidere di destinare i fondi risparmiati in un servizio provvidenziale per i cittadini durante questo momento di grave disagio che stanno vivendo».