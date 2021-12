FDI Fasano: «Dopo il caos addobbi natalizi anche il pasticcio delle luci di natale»

«Dopo il caos addobbi natalizi anche il pasticcio delle luci di natale. Natale, il periodo più bello dell’anno: le case si decorano a festa, le persone si scambiano regali e le città si riempiono di luci. Più o meno. Già, perché a Fasano intere strade sia del Centro che della zona adiacente allo stesso sono rimaste al buio, dimenticate dalle luminarie e dallo spirito natalizio, scatenando la rabbia e la delusione dei commercianti che in quelle zone hanno i propri negozi».

Questa la nota di FDI Fasano, a firma di Francesco Fiera, Dirigente Cittadino e Provinciale di FDI.

«Ma andiamo con ordine. È incomprensibile come questa divisione, che il Comune ha fatto, fra strade di serie A e di serie B, commercianti/negozianti di serie A e di serie B, sia stata possibile.

Come già detto il problema non investe solo il centro, ma anche l’esterno della città: ci sono giunte numerose segnalazioni di protesta per strade rimaste al buio o illuminate comunque in modo insufficiente e, per i commercianti/negozianti traditi, alcune strade sono più importanti di altre e meritano di essere illuminate, il resto può anche rimanere al buio.

Forse bastava solo mettersi a un tavolo e suddividere le luci strada per strada, in modo che ogni zona del centro e non, con negozi, attività commerciali e di intrattenimento, risultasse coperta. Per fare solo alcuni esempi risultano completamente prive via Galatola e via Bovio, in pieno centro, come risultano prive di illuminazione sia via Cenci che via Mignozzi, vie piene zeppe di attività commerciali e di intrattenimento, vie che nel corso della campagna elettorale sono state battute a tappeto, dagli attuali amministratori, alla ricerca spasmodica di voti ma che ora sono state completamente dimenticate.

Cosa abbia determinato questo ennesimo passo falso dell’amministrazione non è dato a saperlo ma come diceva un famoso politico “a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina”. Buon Natale».