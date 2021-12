Palazzetto dello Sport, interrogazione di Laura De Mola: «Si faccia chiarezza, troppi ritardi»

“L’Amministrazione comunale ed il sindaco devono fare chiarezza sui continui ritardi e rinvii per il completamento dei lavori che riguardano la realizzazione del Palazzetto dello Sport”.

A dirlo è la consigliera comunale di Forza Italia, Laura De Mola, che nelle ultime ore ha presentato una interrogazione che sarà discussa oggi in Consiglio comunale, e che riguarda i ritardi per il completamento di questa importante opera pubblica.



De Mola, nell’interrogazione, sottolinea come l’opera si sarebbe dovuta completare nell’agosto del 2020 ma che, allo stato attuale delle cose, lo stato dei lavori fa presagire che ci vorrà ancora molto tempo. “Sono passati oltre quindici mesi dalla scadenza della consegna definitiva del cantiere, ed i lavori dell’opera non si sono ancora completati, né si sa quando saranno ultimati. L’unica ragione per la quale quel cantiere avrebbe dovuto fermarsi è la sospensione causa Covid-19 imposta dal Governo per tutti i cantieri dal 27 marzo 2020 al 4 maggio 2020. Poco più di un mese, non oltre. E invece oggi – prosegue la consigliera forzista – abbiamo accumulato, non si sa perché, quasi un anno e mezzo di ritardo, e non si intravede una via d’uscita”.



Nell’interrogazione, sottoscritta anche dai consiglieri Lello Di Bari e Mario Schena, si chiede una rendicontazione tecnico-economica puntuale di tutte le variazioni che sono intervenute dall’inizio dei lavori. “Desideriamo sapere – prosegue la consigliera – quali costi si siano aggiunti rispetto all’iniziale base d’asta che ha permesso alla ditta aggiudicatrice di vincere l’appalto dei lavori e se sia ancora rispettato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.



I consiglieri chiedono di sapere i tempi certi per l’ultimazione ed il collaudo dell’opera e di conoscere i motivi di tali ritardi e le responsabilità.