Sicurezza nel territorio, Scianaro chiede la convocazione conferenza dei capigruppo

Il consigliere comunale Antonio Scianaro ha presentato una mozione avente in oggetto la Convocazione urgente della conferenza dei capigruppo dal tema “Sicurezza nel territorio di Fasano e frazioni”.

Questo il testo della nota:

«Visto

l’increscioso fatto di cronaca avvenuto nei giorni scorsi, che ha visto come vittime due donne mamma e figlia, residenti a Selva di Fasano;

che quanto accaduto ha turbato lo stato d’animo di tante famiglie residenti in zone periferiche ed isolate di tutto il territorio di Fasano;

che da sempre il nostro territorio è vittima di atti delittuosi, vedi i furti nelle abitazioni estive, i furti d’auto, che mai hanno portato a trovare traccia di alcuna refurtiva o dei veri responsabili, per non parlare degli incendi a locali ed auto, anche in pieno centro, che avrebbero potuto avere conseguenze drammatiche;

che purtroppo in questi giorni, questa triste vicenda di cronaca sta imperversando su tutte le più importanti reti nazionali, creando un danno d’immagine rilevante alla città di Fasano che sicuramente recherà conseguenze economico finanziarie a tutto l’indotto turistico, che con fatica si è costruito in tutti questi anni grazie ai tanti imprenditori che hanno investito in questo territorio, con ricadute negative in termini sviluppo e occupazione;

che è necessario da parte delle Istituzioni mettere in campo tutte le azioni affinché si intervenga perché non venga lesa l’immagine di una città a forte vocazione turistica come Fasano, e venga trasmessa assoluta SICUREZZA ai cittadini e ai tanti turisti ed imprenditori;

che è apprezzabile ma non sufficiente l’azione intrapresa dal sindaco di aver coinvolto tempestivamente il Prefetto di Brindisi per la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza del territorio;

si chiede