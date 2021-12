Drive-in per tamponi in via Giardinelli, Scianaro scrive al Direttore Generale dell’ASL Brindisi

Il consigliere comunale Antonio Scianaro scrive al Direttore Generale dell’ASL Brindisi per chiedere la rimozione del Drive-in per tamponi sito in via Giardinelli angolo via Lisi.

«Al Direttore Generale ASL Brindisi

Pregiatissimo Direttore, Le scrivo in qualità di consigliere comunale della città di Fasano, per portare alla sua attenzione che in data 1 settembre 2020 in seguito alla pandemia da COVID-19 fu installato in questa città, da parte della ASL di Brindisi, un drive-in per tamponi in via Giardinelli angolo via Lisi.

La sede individuata per la sua ubicazione si rilevò inadatta fin dai primi giorni dall’installazione, creando problemi rilevanti come la congestione e la paralisi del traffico veicolare, tali da indurre l’amministrazione comunale di concerto con la ASL a trovare una soluzione alternativa presso il Centro ANAS di Fasano, in prossimità della SS 379, dal 13 novembre 2020.

Ormai sono trascorsi più di 14 mesi ed il drive-in giace inutilizzato in un’area urbana con arterie stradali ad alta densità di traffico, creando intralcio alla comune viabilità, anche per la presenza nelle strette vicinanze di un plesso scolastico e di un’area mercatale.

Per quanto rappresentato, il sottoscritto in data 20 maggio u.s. presentava una mozione in consiglio comunale con oggetto: “Rimozione drive-in per tamponi in via Giardinelli angolo via Lisi”, dando “mandato al sindaco di attivarsi affinché tale manufatto non più utilizzato ormai da tempo, venisse rimosso nel più breve tempo”. La proposta fu sostenuta ed approvata all’unanimità da tutte le forze politiche presenti nell’assise consigliare.

Alla luce di quanto esposto, vista la volontà politica espressa in data 20 maggio u.s., si chiede un intervento risolutore da parte della ASL, in qualità di soggetto committente al fine di ripristinare lo stato dei luoghi ante pandemia.

Certi di una celere risoluzione della problematica si porgono cordiali saluti».