Convocato il prossimo Consiglio Comunale

Il presidente del Consiglio Comunale Vittorio Fanelli ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale nell’apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città, in seduta straordinaria, il giorno venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 10,00 in prima convocazione, ed eventualmente il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 10,00, in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito riportati:

Approvazione resocontazione integrale seduta di consiglio comunale del 25 novembre 2021

Commissioni consiliari permanenti: numero, attribuzioni e competenze (art. 9 regolamento per il funzionamento del consiglio comunale)

Approvazione degli indirizzi per la nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, società̀ partecipate

Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva - Novembre 2021.

Riconoscimento di legittimità̀ di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva - Dicembre 2021.

Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 25.11.2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2021-2023 - Variazione stanziamenti di bilancio - Integrazione programma biennale acquisti beni e servizi" con riferimento all'integrazione del programma biennale acquisti di beni e servizi e della deliberazione di Giunta comunale n. 298 del 30.11.2021 avente ad oggetto "Modifica ed integrazione della variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 283 del 25.11.2021".

presa d'atto in ordine alla definizione del procedimento avviato con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 30.07.2021- agevolazioni Tari alle utenze non domestiche connesse all'emergenza da Covid 19

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020 ex art. 20, c.1 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e Relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato.

Approvazione schema di convenzione per la concessione del servizio di Tesoreria comunale

"Ciclopedonale Costa dei Trulli Adriatica" - Costituzione di una Associazione Temporanea di Scopo tra Comune di Fasano e Comune di Monopoli per l'attuazione del progetto.

Mozione cons. Scianaro ex art. 23 co. 7 Reg. Cons.Com. Revoca dell'avviso pubblico per l'affidamento dei servizi di comunicazione istituzionali.

Mozione cons.ri Fanizzi e Deleonardis : Estensione delle concessioni demaniali marittime per usi diversi.

Mozione cons. Scianaro ex art. 23 co. 7 Reg. Cons. Com. : Stella sulla Grotta, Patrimonio culturale e tradizione del Comune di Fasano, con sostegno finanziario permanente

Mozione cons.ri Fanizzi e Deleonardis ex art. 23 co. 7 Reg. Cons. Com. Revoca Delibera di Giunta n. 286, 287,316 e rendicontazione iniziative inserite nella Delibera di Giunta n. 318

Mozione cons.ri Schena, De Mola e Di Bari volta ad istituire la Consulta delle attività produttive