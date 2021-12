Scianaro presenta una mozione sulla “Stella sulla Grotta”

Il consigliere comunale Antonio Scianaro ha presentato una mozione avente in oggetto: “Stella sulla Grotta”, Patrimonio culturale e tradizione del Comune di Fasano, con sostegno finanziario permanente.

Questo il testo della nota:

«Considerato

che la “Stella sulla Grotta” da 36 anni rappresenta un simbolo del nostro territorio ed in special modo della città di Fasano;

che la salvaguardia del territorio, e la tutela dei valori tramandati in questi 36 anni, da chi ha fatto sì che tale evento diventi patrimonio della città di Fasano, non vengano vanificati e dispersi;

che una città a forte vocazione turistica, deve concentrare tutte le azioni, 365 giorni all’anno al fine di richiamare turisti in tutti i mesi dell’anno in modo da rilanciare un’economia segnata da questa pandemia, che ha visto la chiusura di molte attività;

che la destagionalizzazione incentiva l’occupazione, apporta crescita e sviluppo di un territorio;

che il lavoro di tantissimi volontari e del compianto Giovanni Serri, garantito da oltre un trentennio, non può essere vanificato, e và sostenuto ed incentivato;

che l’elevato flusso turistico nel comune di Fasano non può essere limitato esclusivamente alla stagione estiva, ma è necessario trovare manifestazioni d’interesse utili ad attrarre turisti durante tutto l’anno;

che bene ha fatto il comitato “Stella sulla Grotta” a chiedere la collaborazione di Anna Dello Russo una delle fashion blogger più conosciuta nel mondo, un’icona del mondo della moda, in grado di Internazionalizzare un evento del genere e creare interesse per le tradizioni della Puglia ed in particolare del nostro territorio;

che grazie a questa intuizione la “Stella sulla Grotta” è stata oggetto di interesse mediatico su varie testate giornalistiche ed emittenti televisive;

che in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma la “Stella sulla Grotta” del 26 novembre u.s. il sindaco Zaccaria ha dichiarato che “l’amministrazione ha sempre sostenuto con gratitudine questa manifestazione e per questo si sta istituzionalizzando un contributo in bilancio che possa sostenere questo evento, unico nel suo genere che da tantissimo tempo dá lustro al nostro territorio “;

si impegna il sindaco affinché la tradizione della “Stella sulla Grotta”, ammirata a chilometri di distanza, con il suo caratteristico Presepe, ricco di statue ed attrezzi tipici della nostra civiltà e delle nostre tradizioni, diventi Patrimonio culturale e tradizione del Comune di Fasano, e trovi sostegno finanziario permanente, nella spesa corrente del comune di Fasano, acquisito il consenso dei proprietari delle particelle interessate».