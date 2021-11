Consiglio Comunale a Fasano: Vittorio Fanelli eletto all’unanimità Presidente del Consiglio

Questa la sintesi dell’intervento del nuovo Presidente del Consiglio Comunale Vittorio Fanelli:

«Cari concittadini non vi nego che ricoprire il ruolo di presidente del consiglio comunale di Fasano mi genera un grande carico di emozioni e al contempo mi fa percepire un grande senso di responsabilità. Vorrei ringraziare in primis il mio gruppo politico ed il segretario di partito assieme a tutti i colleghi consiglieri che hanno voluto riporre la loro fiducia in me dandomi la possibilità di ricoprire questa importante carica politica istituzionale. Ricevere un consenso unanime è per me sicuramente motivo di orgoglio e soddisfazione personale.

Colgo l’occasione anche per ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in campagna elettorale, ringrazio quindi amici, parenti, colleghi e più in generale tutti coloro che mi hanno sostenuto e permesso di essere qui quest’oggi. A loro va il mio ringraziamento più grande. Tutti noi abbiamo da poco affrontato e concluso una campagna elettorale che ci ha visto protagonisti, attraverso un continuo confronto con la gente abbiamo raccolto non solo consensi ma anche tante opinioni, richieste, pareri ed idee. L’auspicio che faccio è che nei prossimi anni quest’aula possa essere un vero tempio di luce che trasformi le numerose istanze raccolte da tutti noi in campagna elettorale in risposte concrete per la città in termini di efficienza e sviluppo territoriale. Mi dichiaro fin da subito disponibile all’ascolto ed al dialogo e vorrei che pensaste alla mia persona come una figura di equilibrio che assicuri democratico dibattito nella massima assise nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti.

L’essere parte integrante di uno schieramento politico non ostacolerà l’imparzialità istituzionale che il ruolo richiede. Sono convinto che lavorando sodo, coesi e compatti e sempre a favore del bene comune, saremo capaci di sorpassare qualsiasi divisione o difficoltà attraverso un leale confronto politico.

Concludo il mio intervento salutando e ringraziando chi mi ha preceduto, invitandolo ad affiancarmi quantomeno per i primi tempi, in modo da poter essere da subito efficiente nel nuovo ruolo ed inoltre vorrei fare un grande in bocca al lupo a tutti i nuovi volti presenti in consiglio, anche a chi a causa di forza maggiore non ha potuto presenziare quest’oggi. In bocca al lupo a tutti noi, buon lavoro a tutti noi!».