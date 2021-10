“CivicaMente Fasano” ringrazia gli elettori e i sostenitori

La lista “CivicaMente Fasano” ringrazia gli elettori per il sostegno ricevuto durante l’ultima competizione elettorale che ha visto la riconferma al primo turno del sindaco uscente Francesco Zaccaria e l’elezione di quattro consiglieri comunali: Giuseppe Galeota, Donato Marino, Oronzo Rubino e Cinzia Caroli.

CivicaMente, pur non essendo un partito nazionale, bensì un soggetto politico locale nato in preparazione alla competizione elettorale appena trascorsa, è risultata essere la seconda lista elettorale più suffragata in città con 2.618 preferenza pari all’11,87%.

Un gruppo coeso e unito, costituito da esperienze diverse ma complementari che vanno dalla partecipazione degli amministratori uscenti che si sono distinti per le attività politiche fasanesi, ai militanti di Europa Verde, fino a nuovi innesti provenienti dal mondo del volontariato, del sociale, della scuola e della tutela degli animali.

“CivicaMente Fasano”, grazie alle storie comuni di candidati e sostenitori del progetto, proseguirà la propria attività dentro e fuori il consiglio comunale a pieno sostegno del sindaco Francesco Zaccaria al fine di proseguire il cambiamento intrapreso per Fasano rendendola sempre di più una città inclusiva ed europea.