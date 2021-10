Francesco Zaccaria si riconferma sindaco della città di Fasano

Francesco Zaccaria si riconferma, già al primo turno, sindaco della città di Fasano alle elezioni del 3 e 4 ottobre 2021.

Francesco Zaccaria ha ottenuto 12.032 voti raggiungendo il 52,480%, Pasquale (Lello) di Bari 9.571 preferenze (41,75%), Gregorio (Bebè) Anglani 1.158 voti (5,05%) e Cataldo (Aldino) Carbonaro 166 voti (0,72%).

Queste le parole del sindaco Francesco Zaccaria affidate ad un post sulla sua pagina Facebook:

«È una notte bellissima.

E’ una notte di grande gioia personale e di comunità.

Essere riconfermato sindaco della mia città è una emozione immensa che condivido con tutti voi e con la mia coalizione.

Ringrazio i miei candidati, i volontari che hanno lavorato dietro le quinte per costruire questa vittoria che è un grande risultato di squadra. Ed è, soprattutto, una vittoria realizzata nel segno del cambiamento.

Grazie a voi cittadini per aver scelto di confermare me e la mia coalizione e per esservi sentiti parte del cambiamento attuato dal 2016 ad oggi.

Un cambiamento che continueremo a realizzare tutti quanti insieme, istituzioni e cittadini, avendo bene in mente un unico comune obiettivo: la crescita di tutto il nostro territorio.

Grazie Fasano» .