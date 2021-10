Il Popolo della Famiglia di Puglia al fianco del candidato Antonio Scianaro dei Circoli Nuova Fasano

È stato siglato il Protocollo d’intesa tra il Popolo della Famiglia ed Antonio Scianaro coordinatore e capolista del movimento politico CIRCOLI NUOVA FASANO candidato al Consiglio Comunale di Fasano in appoggio a Pasquale Di Bari sindaco, su aiuti alle giovani coppie, attenzione alla disabilità, sostegno alle ragazze madri in condizione di fragilità.

L’accordo nasce dagli intensi contatti intercorsi negli scorsi giorni tra lo stesso Antonio Scianaro e Patrizia del Giudice, Coordinatore Regionale del Popolo della Famiglia di Puglia; è emersa come non più rinviabile l’esigenza di una seria politica a sostegno delle famiglie.

Commenta Antonio Scianaro del Circoli Nuova Fasano: «I punti dell’accordo contengono misure di buon senso che faccio mie, perché mirano ad aiutare la nascita di nuove famiglie tramite agevolazioni fiscali alle giovani coppie, sostegno alla realizzazione della Culla per la Vita, per dare un futuro ai bambini le cui madri non riescono a prendersi cura, e ad intervenire in modo efficace a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie; maggiore attenzione anche per le ragazze madri in condizione di fragilità. Da consigliere comunale lavorerò perché queste misure costituiscano parte prioritaria nell’azione della futura Giunta presieduta dal Sindaco Di Bari».

«Grande soddisfazione per l’accordo” – Commenta il Coordinatore del Popolo della Famiglia Patrizia del Giudice – “Alla luce dell’attenzione mostrata per le nostre istanze, il Popolo della Famiglia sostiene la candidatura di Antonio Scianaro al Comune di Fasano. E’ grazie ad accordi come questo che la diffusa delusione - da parte di molti cittadini - verso i partiti tradizionali potrà essere arginata ed anzi trasformarsi in un movimento di rinascita. Occorre collaborare tutti per convogliare energie nuove a servizio della collettività!».

«Domenica 3 e Lunedì 4 Ottobre” – conclude Patrizia del Giudice – “tutti i cittadini di Fasano avranno una splendida occasione per fare una scelta a favore di tutte le famiglie del territorio e - in prospettiva - di innescare un circolo virtuoso che darà i suoi benefici nelle altre città pugliesi, e non solo!».