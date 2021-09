Lunedì 4 ottobre, dalle ore 16:00 fino all'alba, torna per le amministrative il “Salotto Bella Napoli", l'evento della città di Fasano che si svolge nello spazio esterno del "Caffè Bella Napoli" di Donato Pistola e che racconterà lo spoglio delle schede elettorali.



Quest'anno con nuove collaborazioni e nuovi format, l'evento è promosso dal CiaiaLab - Laboratorio Urbano di Fasano, nell'ambito del progetto Spazi di Prossimità, organizzato in collaborazione con Radio Diaconia e con la partnership del Parco Culturale Gruppo Fortis. L'iniziativa, così come già successo nel 2016, seguirà minuto per minuto lo spoglio delle schede elettorali fino a conoscere il nome dei nuovi rappresentanti della città di Fasano.



Per l'occasione, durante la serata interverranno direttori delle testate, collaboratori, consiglieri uscenti e nuovi candidati, assessori, sindaci e chiunque abbia voglia di raccontare qualcosa.



Anche il pubblico da casa e la città potrà partecipare all'evento attraverso l'uso dei social network e dell'hashtag #elezionifasano2021. Infatti, sarà collocato un desk dove un addetto stampa darà lettura dei post condivisi sui social, delle ultime news, ecc., che utilizzeranno l'hashtag #elezionifasano2021 per esprimere opinioni e conoscere il parere, le aspettative e le proposte della città.

L'evento sarà trasmesso dal vivo in Piazza Ciaia presso lo spazio esterno del “Caffè Bella Napoli”, mentre la diretta web sarà trasmessa sulla pagina di Radio Diaconia e condivisa da tutte le testate locali della città di Fasano, FasanoLive, GoFasano e Osservatorio Oggi, le quali saranno parte dell'iniziativa e potranno co-condurre il "Salotto Bella Napoli" durante la diretta.



I link per seguire la diretta:

- https://www.facebook.com/radiodiaconia.it/

- https://www.facebook.com/CiaiaLabSpazidiprossimita/

- https://www.facebook.com/ciaialab/

- https://www.facebook.com/osservatoriooggi.it/

- https://www.facebook.com/gofasano.it/

- https://www.facebook.com/fasanolivenotizie/