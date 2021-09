Il Terzo Settore incontra i candidati Sindaco della Città di Fasano

Si terrà mercoledì 29 settembre, al Laboratorio Urbano-Ciaialab, un confronto monotematico tra i candidati alla carica di Sindaco della Città di Fasano alle prossime elezioni amministrative in programma per le giornate del 3 e 4 ottobre. Tema centrale dell’appuntamento, promosso dal Coordinamento “Associazioni in rete Fasano”, sarà il Terzo Settore.

Saranno presenti i candidati Aldino Carbonaro, Lello Di Bari e Francesco Zaccaria; non ci sarà invece Bebè Anglani, che ha scelto di non intervenire ai confronti pubblici promossi nei giorni che precedono il voto. A moderare il dibattito saranno Mariateresa Maggi e Piero Ostuni.

Per partecipare – muniti di green pass – è necessaria prenotazione (capienza 70 posti) chiamando al numero 334.7030282 o scrivendo una mail all’indirizzo coordinamentoass.fasano@gmail.com.

L’incontro sarà trasmesso in diretta dalle ore 19.00 sulla pagina Facebook del Coordinamento “Associazioni in rete Fasano”.