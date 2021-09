Il Movimento "Contiamo" presenta il candidato alla carica di consigliere Donato Vinci

Questa sera 28 settembre, dalle ore 18.00 presso piazza XX Settembre a Pezze di Greco, il Movimento "Contiamo" darà il suo sostegno al presidente della suddetta associazione Donato Vinci, tramite un pubblico incontro che verrà condotto dalla Dott.ssa Simona Daversa.

Donato Vinci candidato nella lista "Si Fasano" a sostegno di Lello di Bari Sindaco.

Il Movimento Contiamo ha scelto di dare il suo supporto a Lello Di Bari Sindaco, dopo che lo stesso Di Bari ha dato la piena disponibilità nella considerazione futura delle Frazioni di Fasano.

Nel corso della presentazione verranno toccati punti importanti per il futuro di Fasano, in particolar modo le Frazioni e le loro attuali criticità, in questi ultimi anni poco considerate dall'amministrazione uscente.