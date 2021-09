Elezioni amministrative, confronto dei candidati a cura del Rotary Club di Fasano

Il Rotary Club di Fasano ha organizzato un confronto con i candidati alla carica di Sindaco alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. L’invito rivolto ai candidati è stato accettato da Aldino Carbonaro, Lello Di Bari e Francesco Zaccaria, mentre il candidato Bebè Anglani, ha ringraziato e declinato l’invito, avendo scelto di non partecipare a confronti pubblici.

In collaborazione con Radio Diaconia, il dibattito sarà trasmesso in diretta streaming dalla pagina Facebook del Rotary Club di Fasano, domenica 26 settembre 2021, dalle ore 18.00.

Il Presidente del Rotary Club di Fasano, Antonio Cecere: «Il Rotary di Fasano nel 2021 celebra i 50 anni dalla sua fondazione e in questo arco di tempo la sua presenza sul territorio fasanese è stata costante come le attività di servizio in favore della comunità fasanese. Il confronto tra i candidati alla carica di Sindaco è una ulteriore occasione di conoscenza delle proposte per il futuro della nostra città, in un momento storico complicato e in rapido cambiamento».

Il confronto sarà moderato da Beniamino Attoma Pepe, socio del Rotary Club.

Per collegarsi alla pagina Facebook del Rotary Club di Fasano: https://www.facebook.com/rotaryfasano1971