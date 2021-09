L'eurodeputata dei Verdi "Eleonora Evi" in visita a Fasano a sostegno dei candidati di Europa Verde

Eleonora Evi, deputata del Parlamento Europeo per il gruppo misto Verdi/ALE e neoeletta co-portavoce assieme ad Angelo Bonelli del partito italiano Europa Verde/Verdi, sarà a Fasano mercoledì 22 settembre a sostegno dei candidati in quota Europa Verde della lista “CivicaMente Fasano” e della candidatura a sindaco di Francesco Zaccaria.

L’incontro pubblico è fissato per le ore 11:30 presso la Biblioteca Comunale ingresso Arco del Balì, via del Balì - Centro storico.

Interverrà all’incontro anche il Sindaco uscente, candidato per il rinnovo del consiglio comunale, Francesco Zaccaria; modererà l’incontro la dott.ssa Caterina Marini, referente locale di Europa Verde.

Durante l’incontro diversi saranno gli argomenti che verranno trattati in relazione principalmente alle problematiche ambientali e alle sfide che nel futuro oramai prossimo dovranno essere trattate a livello globale, e tali saranno anche per la prossima amministrazione della città. L’importanza di dare voce ed espressione alle istanze verdi all’interno delle istituzioni diventa, del resto, chiave di svolta per una gestione più sostenibile della macchina amministrativa. Pertanto, il cambio di rotta non lo si può derogare solo a organi di governo centrale, ma deve partire anche dai piccoli territori.