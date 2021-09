Elezioni amministrative, Trisciuzzi e Olive: «Non ci sono, ma ci siamo»

«Non ci sono, ma ci siamo.

Si è conclusa da poco la consegna delle liste per le prossime elezioni comunali.

Provo a rispondere qui quello che ho spiegato, o provato a spiegare, di persona, agli amici, ai sostenitori e a tutte quelle persone che negli ultimi tempi chiedevano se corressi per le prossime elezioni, e se ci sarebbe stata almeno una lista di #LiberiFaSano».

Questa la nota del consigliere comunale uscente di Fasano, Raffaele Trisciuzzi.

«Per anni con mozioni, interrogazioni, denunce, comunicati e dirette social ho cercato di sensibilizzare chi era seduto alla mia stessa poltrona ad ascoltare le istanze dei Cittadini, con estremo sacrificio personale, cercando di spronare le istituzioni a perseguire con ogni mezzo il Bene Pubblico, senza tuttavia riuscirci.

Per protestare contro una Politica silente, reticente e di facciata, esclusivamente attaccata alla Poltrona, con la Consigliera Maria Rosaria Olive, la Poltrona l’abbiamo lasciata. Ragion per cui posso parlare anche a suo nome.

La nostra Non candidatura è il seguito naturale di quell’iniziativa, per rispondere a chi vede nella Politica un ascensore sociale, per chi riteneva fosse solo un modo originale di fare propaganda, per chi ha continuato a vedere solo quello che i media allineati, e i tanti complici del malaffare volevano far loro vedere, ovvero che a Fasano è impossibile fare una Politica disinteressata e nutrita da sani ideali.

Sarebbe stato facile fare qualche bella lista con dei prestanome, con gente animata da doppi fini, sarebbe stato facile persino passare da una parte o dall’altra della barricata in cambio di profitti personali e professionali, ingannando magari con slogan e giri di parole la parte debole della Città.

Noi Non saremo Complici con Chi ha già dimostrato di non tenere al nostro Futuro cedendolo facilmente per un corrispettivo o per desolante conformismo, né col voto, né con l’appoggio. Per questo Non ci siamo, e Mai ci saremo.

Saremo con tutti coloro che sono pronti a dare il buon esempio, a prescindere dalle investiture. Continueremo a controllare, vigilare, osservare la Nostra Città, da Cittadini Liberi, pronti a denunciare chi utilizzerà la Poltrona per fini propri e non collettivi.

Continueremo a Seminare su un terreno spesso inaridito, perché crediamo che i Semplici Cittadini siano al di sopra delle Istituzioni, non certo al di sotto, perché “La sovranità appartiene al Popolo” (Art. 1 della Costituzione Italiana).

Per questo Ci siamo e ci saremo, a prescindere da ciò che accadrà il 3/4 Ottobre prossimo, in Città ma fuori dal Consiglio Comunale».