“Circoli Nuova Fasano”, presentazione dei candidati a sostegno del candidato sindaco Di Bari

Lunedì 6 settembre alle ore 17.30 Antonio Scianaro coordinatore e responsabile politico del movimento “Circoli Nuova Fasano” nel comitato elettorale in via Egnazia, terrà una conferenza stampa alla presenza del candidato sindaco Lello Di Bari, per presentare tutti i candidati del movimento politico e rappresentare programmi e motivazioni che hanno indotto il primo partito della coalizione a sostenere la candidatura a sindaco di Lello Di Bari.