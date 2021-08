Forza Italia Giovani Fasano, Mario Schena presenta la candidatura al consiglio comunale

«In continuità al decennale percorso politico di Forza Italia Giovani a Fasano, siamo entusiasti di presentare la candidatura di Mario Schena al Consiglio comunale della nostra città».

Questa la nota di Forza Italia Giovani a Fasano.

«L’impegno civico e l’attività politica nel movimento giovanile hanno contraddistinto la crescita e la formazione di tanti ragazzi. Questi ultimi hanno seguito sempre più da vicino le dinamiche cittadine, cercando di esprimere criticità e collaborazione al fianco dei nostri rappresentanti sul territorio.

Ci rende orgogliosi aver portato avanti negli ultimi mesi la pianificazione di parte di quello che sarà il programma elettorale del nostro candidato sindaco Lello Di Bari. Siamo legati a lui da un rapporto di profonda stima e fiducia.

Mario Schena ha guidato il gruppo sin dall’adolescenza e da 6 anni coordina il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani.

Siamo stati il cuore pulsante dell’attività politica del nostro partito, pertanto ora desideriamo essere in prima linea per una nuova avvincente tornata elettorale. L’auspicio più grande è quello di eleggere e vedere amministrata Fasano da una classe politica giovane e competente, per il bene della nostra bellissima città.

“Coltivare la propria passione da sempre, mi ha insegnato tantissimo – dichiara Mario Schena -. A pochi mesi dalla conclusione del mio percorso universitario sento il dovere di spendermi in prima persona. Fasano deve rientrare in una complessiva visione di sviluppo pianificato che riesca a conciliare la sua vivibilità e la possibilità di realizzare investimenti”».