Il canale per la raccolta delle acque piovane di Via Dei Cipressi Copyright: n.c.

Giacomo Rosato, ex candidato sindaco e ora consigliere comunale per "Fasano Democratica", ha annunciato le sue dimissioni nel Consiglio in corso da questo pomeriggio. Una decisione che era nell'aria: al suo posto subentrerà Vittorio Fanelli, ex capogruppo (nella passata legislatura) del Partito Democratico.

Rosato, protagonista di tante battaglie in questi anni (sul fronte ospedale, Tradeco, Tricom, efficientamento energetico tra tutte) ha il desiderio di assumere un ruolo prettamente politico, prendendo in mano la segreteria di "Fasano Democratica".