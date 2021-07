Scianaro presenta una mozione per la “Riapertura di via Musco a Fasano”

Il consigliere comunale dei Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro ha presentato una mozione avente in oggetto la “Riapertura di via Musco a Fasano”.

Questo il testo della nota:

«Premesso

Che ormai da tempo è preclusa la viabilità su Via Musco, dall’intersezione di Via Roma in direzione Cimitero di Fasano,

che Via Musco è una delle arterie stradali di rilevanza strategica, a più alta densità di traffico, e la sua chiusura sta causando numerosi disagi a tantissimi cittadini,

che Via Musco decongestiona molto del traffico veicolare in ambo le direzioni di Via Roma, permettendo di raggiungere mete e servizi pubblici importanti (Cimitero, Stazione di Fasano, Contrade, attività commerciali e quant’altro),

che Via Musco è oggetto di interesse da parte dell’Amministrazione, in quanto parte integrante del progetto approvato e finanziato della prima pista ciclabile del territorio (un percorso che collegherà il centro di Fasano, Piazza Ciaia - con la Stazione ferroviaria lungo un itinerario di strade urbane ed extraurbane),

che non vorremmo che il finanziamento di 742 mila euro, in merito agli “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane” del P.O.R. Puglia FESR- FSE 2014-2020 – Percorsi ciclabili e ciclopedonali” possa subire alcun tipo di danno e/o preclusione,

che per le ragioni su esposte, è necessario intervenire con assoluta urgenza».