Scianaro presenta una mozione su “Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di via Pepe”

Il consigliere comunale esponente dei Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro, ha presentato una mozione avente il oggetto la “Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di via Pepe, in prossimità del Cinema Teatro Kennedy”.

Ecco il testo della nota:

Premesso che la città di Fasano è meta di tantissimi turisti, visti i dati che confermano l’alto numero dì presenze su tutto il territorio cittadino,

che via Pepe, rappresenta una delle arterie stradali del centro storico della città ad elevata densità di traffico, sia pedonale che veicolare,

che in via Pepe è ubicato il cinema Teatro Kennedy, uno dei teatri più grandi di Puglia, al quale affluiscono numerosi fruitori,

che l’amministrazione Zaccaria in questi anni, così come abbiamo avuto modo di leggere attraverso varie testate giornalistiche, ha voluto porre attenzione al miglioramento della viabilità cittadina,

che ormai da tempo via Pepe, in prossimità del “Cinema Teatro Kennedy” presenta situazioni di pericolo che mettono a serio rischio l’incolumità di tanti cittadini, esponendo l’amministrazione a continui rischi di risarcimenti

che anche il tratto di via Forcella tra corso Garibaldi e la stessa via Pepe, necessita di manutenzione straordinaria per la presenza di numerosi interventi a macchia di leopardo che hanno reso il manto stradale poco adeguato alle reali esigenze,

che non è più tollerabile in pieno centro storico, in prossimità del “Cinema Teatro Kennedy” tale stato di degrado, sia per la tutela della sicurezza dei cittadini, che per il decoro urbano di una città a forte vocazione turistica.

Per quanto esposto, si impegna il sindaco

a dare mandato al dirigente del settore viabilità affinché con URGENZA si provveda a mettere in sicurezza via Pepe, ed il tratto di via Forcella compreso tra Cso Garibaldi e la stessa via Pepe attraverso un intervento di manutenzione straordinaria non più procrastinabile.