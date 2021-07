Riforma del fisco e Referendum sulla giustizia, Forza Italia a Savelletri per la raccolta firme

Forza Italia scende in campo per raccogliere le firme a sostegno della riduzione delle tasse e dei referendum per la riforma della giustizia. Anche la sezione locale del partito azzurro, guidata dalla coordinatrice provinciale Laura De Mola, ha deciso di aderire alla campagna già lanciata dagli alleati della Lega e dal Partito Radicale.

«Fisco, giustizia e burocrazia - sottolinea la coordinatrice provinciale De Mola - sono i fronti su cui il centrodestra unito deve essere determinato a dare battaglia e a richiedere una profonda riforma di tutto il sistema. Forza Italia ha già presentato un grande progetto di riforma fiscale, perché sarà complicato uscire dall'emergenza economica se non ripartiranno occupazione e consumi, e se le aziende non torneranno a produrre utili. Per quanto riguarda la giustizia, invece, è opportuno chiudere la stagione del giustizialismo e garantire a tutti i cittadini equo trattamento dinanzi alla legge».

Il banchetto informativo dove sarà possibile firmare per i referendum verrà allestito oggi, domenica 25 luglio, dalle ore 19 alle ore 21, sul porto di Savelletri (Fasano).