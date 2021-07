Convocato il prossimo Consiglio Comunale

Il presidente del Consiglio Comunale, Vittorio Saponaro, ha convocato il Consiglio Comunale nell’apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città in seduta ordinaria, il giorno venerdì 30 luglio 2021 alle ore 17.00 in prima convocazione ed, eventualmente, il giorno 31 luglio 2021 alle ore 11.00 in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito riportati:

1 - Ratifica deliberazioni C.I.A.S.U. S.c.r.l. - contributo straordinario.

2 - Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n.171 del 25 giugno 2021 "Atto di indirizzo per gli eventi di promozione culturale e turistica da realizzarsi nel periodo estivo, nell'ambito del progetto di marketing territoriale denominato WOW FASANO! 2021 - Approvazione del programma e variazione urgente al bilancio di previsione 2021/2023 con conseguente adeguamento al PEG 2021/2023.".

3 - Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n.174 del 29 giugno 2021 "Modifica stanziamenti al bilancio di previsione 2021-2023. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato e accantonato. Variazione di bilancio.".

4 - Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n.184 dell'08 luglio 2021 " Modifica stanziamenti al bilancio di previsione 2021-2023. Variazione di bilancio.".

5 - Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n.187 dell'08 luglio 2021: "Atto di indirizzo per la realizzazione del progetto denominato Tempeste. Immagini, suoni, racconti dal Mediterraneo, finalizzato a promuovere la pace e lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo - annualità 2021.".

6 - Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n.193 del 15 luglio 2021 "Impianto di cella frigorifera presso il cimitero di Fasano e variazione urgente al bilancio di previsione 2021/2023 con conseguente adeguamento al PEG 2021/2023.".

7 - Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive - Luglio 2021.

8 - Approvazione piano economico finanziario della tari per l'anno 2021.

9 - Imposta unica comunale anno 2021 - approvazione tariffe tari - determinazione scadenze.

10 - Determinazioni tariffarie tari per le utenze non domestiche e domestiche a seguito del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, (misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali).

11 - Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 175, comma 8, e 193 del d. Lgs. N. 267/2000.

12 - Approvazione del regolamento edilizio comunale adeguato allo schema di regolamento edilizio tipo di cui alla dgr n.2250/2017 e adeguamento delle nta del prg.

13 - Societa' Limm s.r.l. - intervento in deroga ai sensi dell'art. 14 comma 1bis del dpr n. 380/01 relativa all'istanza di permesso di costruire convenzionato per intervento di "riqualificazione ex metallurgica Liuzzi mediante ristrutturazione e parziale ricomposizione volumetrica dei fabbricati esistenti con variazione della destinazione d'uso".

14 - Società Reviman costruzioni & immobiliari srl - progetto di sistemazione area a standard in torre canne di Fasano e realizzazione di un'area giochi per bambini nell'area denominata piazza Magna Grecia a torre canne di Fasano - atto di indirizzo.

15 - Interventi di somma urgenza ex art. 163 co. 4 D.L.vo 50/2016. Lavori di messa in sicurezza delle sedi stradali di Via della Scogliera, Via Fiume e Spiazzo antistante i bagni pubblici in località Savelletri di Fasano. Riconoscimento di debiti fuori bilancio.

16 - Variante al piano regolatore del cimitero di Fasano centro (piano di lottizzazione e norme tecniche di attuazione), approvato con delibera di c.c. n. 58 del 30/09/2002 e n. 21 del 27/02/2004.

17 - Sviluppo e riqualificazione degli spazi verdi urbani. linee guida per il governo sostenibile del verde urbano. piano regolatore del verde (pubblico e privato) del comune di Fasano. adozione linee guida prodotte dal comitato per lo sviluppo del verde pubblico, istituito presso il mattm.

18 - Mmozione cons.ra Della Campa per richiesta agli organi competenti da parte del sindaco Francesco Zaccaria, di riapertura dell'ufficio asl di Fasano in via dell'artigianato

19 - Mozione cons.ra Della Campa per stipula convenzione amministrazione comunale con parcheggio sito in stazione di Fasano per lavoratori pendolari.