Il consigliere comunale dei Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro ha presentato una interrogazione avente in oggetto la richiesta di la “Messa in sicurezza e fruibilità parcheggio antistante Case Bianche a Savelletri sulla SP 90”.

Questo il testo della nota:

Premesso che il comune di Fasano è proprietario di un’area destinata a parcheggio pubblico sulla SP 90, di fronte alle “Case Bianche” e a numerosi lidi balneari;

che molti cittadini e frequentatori hanno lamentato la non fruibilità di suddetta area per giuste motivazioni;

che l’area presenta evidenti zolle di terreno dovute ad aratura, più la presenza di numerosi fasciami d’erba secca su tutta l’area parcheggio con evidente pericolo per le autovetture in sosta in caso d’incendio;

che tale situazione oltre a non permettere la piena carrabilità dell’area, pone a serio rischio l’incolumità dei vari fruitori, esponendo il Comune di Fasano alle dovute responsabilità e ad eventuali contenziosi;

che siamo ormai in piena stagione estiva, e una città a forte vocazione turistica come Fasano, deve offrire ai cittadini ed ai vacanzieri che fruiscono della nostra costa, servizi ed ospitalità adeguati al buon nome della città che li ospita;

che tale area già da tempo, per la piena fruizione del parcheggio, fu dotata di autorizzazioni e segnaletica adeguata, per la messa in sicurezza della SP 90.

Si chiede di intervenire con la massima URGENZA per mettere in sicurezza e rendere pienamente fruibile il parcheggio antistante “Case Bianche a Savelletri”, sulla SP 90;

di fornire giustificazioni sulle motivazioni dei ritardi sulla piena fruibilità e messa in sicurezza dell’area pubblica destinata a parcheggio sulla SP 90 Egnazia-Savelletri fin da inizio stagione estiva;

di rendere edotti tutti i consiglieri se è stata valutata da parte dell’amministrazione, la possibilità di concedere a terzi la gestione e la cura del parcheggio, vista la situazione di degrado e grave pericolo che mette a serio rischio l’incolumità dei tanti fruitori di tale arteria stradale.