Tassa di Soggiorno, Lello Di Bari: «Bocciate le scelte irragionevoli dell’amministrazione Zaccaria»

«Ho appreso, nelle ultime ore, della decisione del Tar di Lecce di annullare le nuove tariffe relative all’imposta di soggiorno, varate dall’amministrazione Zaccaria, accogliendo le censure di irrazionalità sulla suddivisione dell’imposta di soggiorno nei vari periodi dell’anno, di carenza istruttoria e di sviamento di potere nell’azione amministrativa».

A dichiararlo è il candidato sindaco del centrodestra, Lello Di Bari, che in sede di approvazione delle nuove tariffe da parte della maggioranza guidata dal sindaco Francesco Zaccaria, aveva già avvertito che una simile scelta avrebbe danneggiato il settore ed esposto l’ente a rischi di natura giudiziaria.

«Questa è l’ennesima dimostrazione della totale lontananza dell’amministrazione Zaccaria dalle esigenze di un settore vitale per il nostro territorio, ovvero quello turistico-ricettivo: dall’altro lato, invece, si palesa ancora una volta l’irrazionalità di scelte frutto della mancanza di una visione coerente e lungimirante finalizzata al vero sviluppo economico, culturale e ambientale del nostro territorio. Il mancato confronto tra albergatori e pubblica amministrazione - sottolinea Di Bari - ha fatto in modo che ad esprimersi su questa vicenda fosse il Tar che, fortunatamente, ha ribadito le riserve che avevamo espresso in passato, annullando di fatto le scelte dell’amministrazione».

Di Bari esprime il proprio disaccordo anche sull’utilizzo degli importi della tassa di soggiorno. «Quei fondi - sottolinea Di Bari – che dovrebbero essere utilizzati per effettuare investimenti all’interno del settore turistico, migliorandone l’offerta, si utilizzano per sopperire a spese di ordinaria amministrazione come ad esempio il pagamento della fornitura elettrica pubblica. Sono questi gli investimenti per il turismo intrapresi dalla squadra di Francesco Zaccaria?».