Consiglio Comunale, rinviata la seduta prevista per domani

La seduta del Consiglio Comunale del 30 giugno, già convocata, è rinviata a data da destinarsi.

La decisione è stata presa alla luce della proroga del termine per l’approvazione del regolamento e delle probabili novità circa la determinazione delle tariffe TARI al 31 luglio 2021 che sarà decisa nei prossimi giorni dal Consiglio dei Ministri.

Per questo, il presidente del Consiglio comunale, Vittorio Saponaro, ha stabilito di rimandare la seduta e di attendere il provvedimento del Governo, considerando che per l’elaborazione delle tariffe TARI è necessario avere certezza delle risorse a disposizione dell’Ente per calcolare le decurtazioni.