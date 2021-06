Convocato il prossimo Consiglio Comunale

Il presidente del Consiglio Comunale, Vittorio Saponaro, ha convocato il Consiglio Comunale nell’apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città in seduta straordinaria, il giorno mercoledì̀ 30 giugno 2021 alle ore 17.00 in prima convocazione ed, eventualmente, il giorno giovedì̀ 1 luglio 2021 alle ore 18.00 in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito riportati:

Ratifica deliberazioni C.I.A.S.U. S.c.r.l. - contributo straordinario; Approvazione Piano Economico Finanziario della Tari per l'anno 2021; Imposta Unica Comunale anno 2021 - approvazione tariffe tari - determinazione scadenze; Determinazioni tariffarie tari per le utenze non domestiche e domestiche a seguito del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, (misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali); Modifica stanziamenti al bilancio di previsione 2021-2023. Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato e accantonato. Variazione di bilancio.