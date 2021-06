«Si parla tanto di mobilità sostenibile e di come attuarla nel vivere quotidiano.

Una delle modalità è quella di usare i mezzi del trasporto pubblico per evitare ulteriori fonti di inquinamento, per non saturare l'ambiente con gli scarichi di tanti veicoli personali e rendere così le vie cittadine più vivibili.

L'utilizzo di mezzi pubblici dovrebbe essere incentivato dalle amministrazioni statali e locali, sia quando dobbiamo raggiungere il posto di lavoro, sia quando viaggiamo per piacere. Nelle città turistiche la viabilità e i trasporti non sempre riescono però, ad attirare i turisti nell'uso dei mezzi pubblici».

A dichiararlo è Della Campa Emanuela (M5S Fasano), consigliera comunale di Fasano.

«Fasano non è purtroppo indenne da critiche relative, ad esempio, alla manutenzione e alla cura della stazione ferroviaria che la collega a tratte fondamentali verso il barese, il brindisino ed il leccese, parti del tacco d'Italia che tanto attira cittadini da tutto il mondo oramai.

Ecco come si presenta la nostra stazione ferroviaria: sporca, trascurata, asettica e per nulla attraente.

Eppure siamo agli inizi della stagione estiva, che si prospetta con un pienone di viaggiatori spensierati e allegri.

Non riusciamo ad essere più pronti e dare un caldo benvenuto a chi viene a godere le sue ferie qui da noi?

Sproniamo l'amministrazione comunale ad avere una maggiore attenzione verso il luogo deputato all'accoglienza di chi ama la nostra amata terra e vuole onorarla visitandola».