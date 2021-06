Approvate le mozioni di Scianaro: soddisfatto il consigliere comunale dei Circoli Nuova Fasano

Soddisfazione per l’approvazione delle mozioni presentate nel consiglio comunale del 1 giugno u.s., a dichiararlo è il capogruppo dei Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro.

La prima riguardava la realizzazione di una rotatoria a Pezze di Greco all’incrocio tra via Fasano e la SP 1bis, una arteria stradale teatro di molti sinistri stradali, vedrà l’impegno del sindaco per l’inserimento di tale intervento nella prossima pianificazione provinciale.

La messa in sicurezza di via Vecchia Selva di Fasano (GIRITORIE), vedrà l’immediata correzione della segnaletica stradale, la richiesta all’ANAS del totale rifacimento del manto stradale in termini di ristoro per l’usura ed il sovraccarico dovuto al ritardo dei lavori sulla SS 172dir, il rifacimento dei muretti a secco ed il ripristino degli specchi.

In merito alla predisposizione di una viabilità per l’alaggio e varo delle imbarcazioni da pesca e da diporto nel porticciolo di Savelletri, sarà verificata la situazione, ed ove non sussistano le condizioni minime di idonea viabilità, si interverrà per garantire la piena fruibilità del porto di Savelletri al varo ed all’alaggio delle imbarcazioni attraverso apposita viabilità.

Ritirata la mozione che chiedeva l’immediata e definitiva apertura del Cavalcavia di Pozzo Faceto, viste le rassicurazioni del sindaco che garantivano la fine di questa brutta vicenda, dichiarando che a breve sarà prevista l’inaugurazione, alla quale il sottoscritto anticipa la sua assenza, come segno di rispetto verso chi ha pagato a caro prezzo questo ignobile ritardo.