Presentate quattro mozione dal consigliere Scianaro

Il consigliere comunale esponente dei Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro ha presentato quattro mozioni da discutere durate la prossima assise consiliare.

Ecco i testi delle note:

Mozione ex. Art. 23 co. 7 Reg. Cons. Com. – “Realizzazione rotatoria incrocio a Pezze di Greco tra strade SP1bis e via Fasano”.

Vista la necessità di porre in sicurezza l’incrocio a Pezze di Greco tra strada SP1bis e via Fasano.

Visto che tale incrocio è stato teatro di numerosissimi sinistri stradali con gravi conseguenze per le vittime coinvolte.

Visto l’ormai sempre più elevato traffico veicolare su detta arteria stradale anche per l’elevata presenza di turisti sul nostro territorio.

Vista la ormai non più procrastinabile risoluzione di una problematica che garantirebbe sicurezza a tutti.

Si impegna il sindaco ad intervenire presso gli organi competenti in materia ed attraverso i riferimenti istituzionali di riferimento in tali sedi, affinché venga prevista la messa in sicurezza con la “Realizzazione di una rotatoria all’incrocio di Pezze di Greco tra strade SP1bis e via Fasano”.

Mozione ex. Art. 23 co. 7 Reg. Cons. Com. – “Apertura cavalcavia di Pozzo Faceto sulla SP7”.

Premesso che siamo appena all’inizio della stagione turistica ed è necessario per il miglioramento della viabilità verso le nostre marine, rendere ormai fruibile il cavalcavia di Pozzo Faceto, dopo innumerevoli vicissitudini,

che i lavori di completamento del cavalcavia di Pozzo Faceto durati quasi un ventennio, dovrebbero essere terminati,

che come abbiamo letto nel mese di novembre dell’anno scorso, a gennaio era in programma il collaudo dell’opera da parte delle autorità competenti.

Si impegna il sindaco ad intervenire presso gli organi competenti in materia, affinché venga prevista la piena fruibilità del cavalcavia di Pozzo Faceto in tempi ristrettissimi.

Mozione ex. Art. 23 co. 7 Reg. Cons. Com. – “Messa in sicurezza strada vecchia per Selva di Fasano (GIRITORIE).

Premesso che il ritardo dei lavori sulla 172dir continua a determinare enorme disagio a cittadini residenti e turisti che transitano sul nostro territorio,

che quotidianamente tantissimi cittadini residenti silvani sono costretti ad utilizzare le GIRITORIE come percorso obbligato per raggiungere le proprie abitazioni,

che in più circostanze ho sollecitato l’amministrazione ed i responsabili alla viabilità ad intervenire in qualsiasi modo anche per correggere una segnaletica non proprio idonea in prossimità della SS 172dir, fuorviando gli ignari automobilisti verso percorsi a dir poco inopportuni, in direzione Selva di Fasano e Zoo Safari,

che tante sono le segnalazioni dei residenti Silvani che quotidianamente si imbattono in situazioni a dir poco spiacevoli, che mettono a serio rischio l’incolumità degli stessi automobilisti,

che siamo in piena stagione estiva, ed il prossimo passaggio in zona bianca della Puglia, più il trasferimento in collina di molte famiglie fasanesi, vedrà aumentare a dismisura il traffico veicolare su tale arteria visto il protrarsi dei lavori sulla SS 172 dir. ed i ritardi accumulati non più giustificabili.

Si impegna il Sindaco ad un intervento urgente per la “messa in sicurezza della strada vecchia per Selva di Fasano (GIRITORIE)”, che potrebbe per incuria e negligenza avere conseguenze rilevanti, anche per non esporre tale arteria stradale a carichi per i quali non sia stata progettata.

Mozione ex. Art. 23 co. 7 Reg. Cons. Com. – “Predisposizione viabilità alaggio e varo per imbarcazioni da pesca e da diporto nel porticciolo di Savelletri”.

Premesso che siamo nel pieno dell’attività estiva e balneare ed il nostro pensiero in questo particolare momento và nella direzione di garantire e sostenere tutte le attività connesse alla pesca ed al diporto,

che come ha dichiarato in queste ore il sindaco Zaccaria vanno garantite condizioni ottimali, e superati disagi che limitano e ostacolano gli ormeggi a Savelletri,

che l’altezza delle acque nel porto di Savelletri si è ridotta, e solo in alcune zone è possibile varare ed alare le imbarcazioni da pesca e da diporto,

che tale operazione necessita in base alla lunghezza delle imbarcazioni, di spazi idonei per motrice e rimorchio tali da non generare situazioni a dir poco spiacevoli, visto il traffico in banchina,

che su segnalazione di molti addetti ai lavori, pare non essere garantito il varo ed alaggio dei mezzi con conseguenti danni ai mezzi interessati.

Si chiede al Sindaco di verificare, ed ove non sussistano le condizioni minime di idonea viabilità, di intervenire attraverso gli organi competenti per garantire la piena fruibilità del porto di Savelletri al varo ed all’alaggio delle imbarcazioni attraverso apposita viabilità.