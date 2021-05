Convocato il prossimo consiglio Comunale

Il presidente del Consiglio Comunale, Vittorio Saponaro, ha convocato il Consiglio Comunale nell’apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città, in seduta straordinaria, a porte chiuse, in osservanza a quanto previsto dal vigente DPCM, il giorno martedì 1° giugno 2021 alle ore 16:00 in prima convocazione ed eventualmente, il giorno giovedì 3 giugno 2021 alle ore 16:00 in seconda convocazione, per la trattazione dell’argomento di seguito riportato:

«Ulteriori variazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e al Bilancio di previsione 2021-2023».