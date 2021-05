«Fratelli d’Italia Fasano indignata di quella che è la situazione alla data odierna e per l’ ormai perenne disagio a cui sono soggetti i nostri concittadini, i turisti e i mezzi commerciali e, anche, sulla scorta di quanto denunciato dal consigliere comunale Vito Bianchi, ha proceduto con il coinvolgere della vicenda legata ai lavori che stanno interessando da quasi tre anni la SS 172 il gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia in Regione, interessando i Consiglieri Regionali Luigi Caroli e Renato Perrini».

A dichiararlo è Grazia Neglia, coordinatore cittadino e dirigente nazionale di FDI.

«I lavori, per un progetto atteso da oltre 10 anni, dovevano essere completati in 450 giorni, vale a dire entro i primi mesi del 2020, invece, i tre chilometri sulla SS172 - che avrebbero dovuto migliorare la viabilità e la vita a chi percorre il tratto di strada che va da Fasano alle frazioni di Laureto e Selva – sembrano avvolti da una nebbia persistente, che quando si dissolve è anche peggio, visto che siamo di fronte a lavori che hanno comportato un danno paesaggistico di grande rilevanza: colline sventrate, muretti a secco tutelati da un’apposita legge regionale distrutti, ma a ben guardare l’intero PPTR è stato completamente disatteso visto che ci ritroviamo con barriere di cemento stile autostrada su una delle Statali che attraversa uno dei territori più belli d’Italia, la Valle d’Itria. Proprio per questo i ritardi nella consegna dei lavori non stanno provocando solo disagi alla circolazione, ma avendo ripercussioni sul Turismo in un territorio che vive di questo ed è già stato fortemente penalizzato dal Covid che a questo si aggiungano Regione Puglia e Anas è davvero un paradosso!

Per questo motivo i Consiglieri Regionali Caroli e Perrini hanno chiesto al Presidente della Commissione Trasporti, Paolo Campo, di convocare l’assessore al ramo Anita Maurodinoia e il responsabile pugliese dell’Anas, Vincenzo Marzi, per avere informazioni certe sullo stato di avanzamento dei lavori, il cronoprogramma e quindi la data di ultimazione, se sono a conoscenza sia dei problemi paesaggistici legati allo sventramento delle colline sia della rimozione dei muretti a secco a sfregio del PPTR e della loro sostituzione con barriere in cemento e foderati da pietra calcarea».