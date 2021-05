Rimozione posidonia e drive-in: soddisfatto il consigliere Scianaro

«Soddisfazione per l’approvazione delle due mozioni presentate nel consiglio comunale del 20 maggio u.s.»

A dichiararlo è il capogruppo dei Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro.

«La prima vedrà a breve la rimozione del drive-in per l’esecuzione di tamponi per SARS- CoV-2 in via Giardinelli angolo via Lisi, in prossimità della scuola Collodi, struttura ormai inutilizzata da tempo, vista la presenza di un’altra struttura presso il centro di manutenzione ANAS al di fuori dal centro abitato di Fasano.

Un auspicio visto il calo dei casi di contagio da COVID 19, che speriamo porti alla definitiva ripresa di tutte le attività.

Ancora maggiore soddisfazione sull’esito della mozione riguardante la rimozione di accumuli di posidonia nello specchio d’acqua all’ingresso di Savelletri.

Un atto di indirizzo al dirigente per la valutazione della problematica, vista la straordinaria situazione del momento, che sta determinando enorme disagio ai residenti e a tutte le attività produttive della zona.

Un intervento necessario per prevenire situazioni fastidiose che con l’innalzamento delle temperature e la decomposizione delle alghe, danneggiano l’immagine di un territorio a forte vocazione turistica».