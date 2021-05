Mozione di Scianaro per chiedere l’urgente rimozione di posidonia da Savelletri

Il consigliere comunale Antonio Scianaro ha presentato una mozione per con la richiesta “Urgente rimozione di accumulo di posidonia nello specchio d’acqua ingresso di Savelletri”.

Questo il testo della nota:

«Vista la considerevole presenza di accumulo di posidonia nello specchio d’acqua in prossimità dell’ingresso di Savelletri,

Visto che in prossimità di tale area insistono numerose attività produttive,

Visto che tale accumulo staziona alla foce di un canalone e che l’enorme quantitativo di posidonia potrebbe vanificarne lo sfogo, con le relative conseguenze,

Visto che il persistere di tale situazione, con l’aumento delle temperature, il vento e la naturale decomposizione e macerazione sprigiona odori maleodoranti (tipo scarichi fognari) creando non pochi problemi ai residenti ed ai turisti e a tutte le attività,

Visto che la zona interessata da questo fenomeno è un’area urbana di pregio, ricca di strutture abitative e ricettive, bar e ristoranti,

Vista la ormai avviata stagione estiva, che vede la presenza di numerosissimi turisti nelle nostre marine,

Visto che non può essere vanificato il lavoro fatto in tutti questi anni, che ha visto il nostro territorio tra i primi posti in termini di presenze turistiche e di riconoscimenti vedi bandiera blu ecc.ecc.

Si chiede di dare mandato al dirigente affinché in tempi ristrettissimi si provveda alla rimozione della posidonia nello specchio d’acqua antistante l’ingresso di Savelletri, valutando anche l’opportunità di un riutilizzo per fini di ripascimento ove bilanciare gli effetti dell’erosione».