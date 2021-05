Scianaro presenta una mozione per la rimozione del drive-in per tamponi

Il consigliere comunale Antonio Scianaro ha presentato una mozione avente in oggetto la “Rimozione drive - in per tamponi in via Giardinelli angolo via Lisi”.

Questo il testo della nota:

«Visto che il 15 settembre u.s. è stato installato ed attivato un drive - in, per l’esecuzione di Tamponi SARS-COV2 tra via Giardinelli angolo via Lisi.

Visto che l’installazione del drive - in, ha determinato sin dai primi giorni di utilizzo, notevole paralisi e congestione del traffico, creando notevoli disagi ai residenti ed ai commercianti della zona.

Visto che dal 13 novembre u.s. grazie ad un accordo tra ANAS, Protezione Civile Regionale, Asl di Brindisi e Comune di Fasano è attiva una nuova postazione drive - in, per l’esecuzione di tamponi presso il centro di manutenzione ANAS, un’aria decisamente più funzionale fuori dal centro abitato.

Visto il nuovo andamento epidemiologico in merito alla diffusione del SARS-COV2, che ha determinato il cambio di colore in zona gialla della nostra Regione.

Visto che il drive - in, di via Giardinelli angolo via Lisi è ormai in disuso da svariati mesi, per le note ragioni, e che il persistere di tale manufatto crea intralcio alla comune viabilità oltre che danno al decoro urbano dal punto di vista paesaggistico.

Si chiede al sindaco di attivarsi affinché tale manufatto non più utilizzato ormai da tempo, venga rimosso nel più breve tempo».