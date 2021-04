SS 172 dir., Scianaro denuncia: «Segnaletica non idonea»

«Alla luce dell’ormai prossima stagione estiva e del recente passaggio in zona arancione della Puglia, preme segnalare le ripetute lamentele dei tanti residenti Silvani che quotidianamente si imbattono in situazioni a dir poco spiacevoli e che mettono a serio rischio l’incolumità degli stessi automobilisti costretti ad usare la via Vecchia per Selva di Fasano come unica via di collegamento, per il protrarsi dei lavori sulla SS 172 dir. ed i ritardi non più giustificabili».

A dichiararlo è il capogruppo in consiglio comunale dei Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro.

«La 172 dir. arteria stradale ad altissima densità di traffico, strada di collegamento tra la dorsale Adriatica e la città di Taranto con tutta la Valle d’Itria, all’altezza della nuova rotatoria in prossimità dell’intersezione con Via Nazionale dei Trulli, presenta indicazioni non proprio idonee, fuorviando gli ignari automobilisti verso percorsi a dir poco inopportuni, in direzione Selva di Fasano e Zoo Safari.

Sono mesi che si attende un intervento risolutivo ed una presa di posizione urgente da parte dell’amministrazione Zaccaria & Company in merito ad una banalissima questione che potrebbe per incuria e negligenza avere conseguenze rilevanti.

Con questa missiva si vuole sensibilizzare gli organi in indirizzo, affinché ognuno per le proprie competenze porti ad una definitiva ed urgente risoluzione della problematica, in modo da non esporre la via Vecchia per Selva di Fasano a carichi per i quali non sia stata progettata».