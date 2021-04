Consiglio comunale, Scianaro: «Discretamente soddisfatto per l’esito del confronto»

«Sono discretamente soddisfatto per l’esito del confronto in consiglio comunale del 16 u.s.».

A dichiararlo è il consigliere comunale Antonio Scianaro, capogruppo del movimento politico dei Circoli Nuova Fasano.

«In merito alle mozioni, approvata quella sulla “Autorizzazione Paesaggistica Semplificata” che in linea con il Decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 ha impegnato il sindaco e la giunta a dare mandato al dirigente competente di esonerare la commissione locale per il paesaggio di esprimere il proprio parere (non essendo necessario né dovuto) dalle Istanze di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata.

La “semplificazione amministrativa” è uno strumento di notevole rilievo, diretto a snellire l’azione burocratica secondo i principi di economicità ed efficacia ed interesse pubblico.

Questa è un’azione necessaria che andava chiarita e definita per favorire lo sviluppo economico finanziario di una comunità che solo attraverso più snelle procedure può garantire crescita e lavoro.

Approvata anche la mozione che vedeva come proposta “Protocollo d’intesa per il conferimento dei campioni biologici al Laboratorio Analisi del P.O. di Monopoli”. Si è dato mandato al sindaco Zaccaria di sostenere la proposta, in qualità di massima autorità sanitaria e di componente della conferenza dei sindaci in materia sanitaria, nonché firmatario del protocollo del

6 marzo 2017 che garantiva “L’assistenza sanitaria alla popolazione del comune di Fasano” nell’ambito della Riorganizzazione delle attività territoriali e riconversione degli Ospedali dismessi. È necessario proseguire nel percorso dell’ormai imminente fine dei lavori del nuovo Ospedale Monopoli - Fasano, e che vede il San Giacomo di Monopoli come principale punto di riferimento per i nostri cittadini.

Un intervento nell’ottica del miglioramento e della razionalizzazione dei Servizi, oltre che della qualità delle prestazioni e del contenimento della spesa, che dovrebbe venir incontro alle continue lamentele di tanti cittadini con il superamento delle liste d’attesa oggi presenti presso il Centro Prelievi del PTA di Fasano. Una nuova organizzazione che potrebbe determinare circa 3.000 accessi l’anno in più.

La disponibilità del Laboratorio dell’Ospedale di Monopoli a supportare tale attività, è stata inoltrata dal sottoscritto alle varie Direzioni Sanitarie competenti per materia.

Infine respinta l’ultima mozione, quella che prevedeva la “Riduzione della TARI e TOSAP” ai titolari di attività produttive, che a causa della Pandemia da COVID non hanno potuto svolgere le proprie attività, con la giustificazione che l’amministrazione vuole attendere le disposizioni del Governo.

Noi del gruppo politico Circoli Nuova Fasano più volte abbiamo chiesto la riduzione della TARI a tutti cittadini che puntualmente hanno pagato senza mai essere ascoltati.

Continueremo con la nostra azione a vigilare perché siamo certi che ci siano le condizioni (od oggi non attuate dall’amministrazione Zaccaria & company) per aggiungere altre risorse comunali in aggiunta all’eventuale intervento del Governo.

Un confronto utile, quando vede soddisfatte le richieste di tanti cittadini su problemi ed argomenti che a volte vengono trascurati, meno proficuo quando si vogliono imporre scelte mai condivise con notevole sperpero di denaro, assolutamente dannose per tutta la comunità».