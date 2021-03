Forza Italia Giovani Fasano: «Nessuna domanda per la concessione dell'immobile in via del Balì»

«Apprendiamo, con estremo rammarico, che anche in riferimento al bando per la concessione in locazione dell'immobile comunale sito in via del Balì, non è stata presentata alcuna domanda».

Questo quanto si legge nella nota di Forza Italia Giovani Fasano.

«Dopo il fallimento del bando per la riqualificazione del "Parco della Rimembranza", ci troviamo di fronte all'ennesimo tentativo andato a vuoto dell'attuale Amministrazione per il rilancio del nostro centro storico.

Nonostante il periodo non sia dei migliori a causa dell'emergenza epidemiologica, non è possibile pensare che non ci sia alcun imprenditore del territorio interessato a rilanciare luoghi ed aree nevralgiche della nostra città, considerata anche la durata pluriennale delle eventuali concessioni.

Gli imprenditori devono essere messi nelle condizioni di poter investire, ed evidentemente gli stessi bandi andrebbero rivisti e semplificati, limando e riducendo le richieste tecniche a cui gli interessati dovrebbero adeguarsi per poter ottenere la concessione.

Inoltre, riteniamo che sia necessario anche attivarsi al fine di elaborare un piano concreto per il rilancio del centro storico, rilancio che in questi anni si è fermato alla pedonalizzazione di qualche strada ed all'installazione di paletti anti-parcheggio nelle altre vie centrali.

Tutto questo è un punto di partenza che però non può e non deve bastare. É fondamentale incentivare iniziative concrete a sostegno degli eventuali imprenditori interessati ad investire, quali ad esempio la detassazione per le nuove aperture in zone centrali e la realizzazione, quando ciò sarà possibile, di un programma di eventi culturali ed enogastronomici nella stagione invernale, in modo da destagionalizzare i flussi turistici. Solamente così sarà possibile risolvere le problematiche del degrado e del vandalismo che caratterizzano il centro storico ormai da troppi anni.

Crediamo che la nostra città abbia un enorme potenziale ancora del tutto inesplorato e che, dopo il rilancio delle frazioni marinare, avvenuto attraverso importanti lavori di riqualificazione urbana e l'iniziativa privata di tanti imprenditori del posto, sia arrivato il momento di concentrare gli sforzi per rinnovare il centro cittadino e valorizzare le bellezze della nostra Fasano».