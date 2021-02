Lega Salvini Premier di Fasano: «Soddisfatti della scelta di aderire al Governo Draghi»

«La segreteria cittadina e tutto il coordinamento della Lega Salvini Premier di Fasano, si ritiene soddisfatta della scelta del nostro leader Matteo Salvini di aderire al Governo Draghi».

Queste le parole del coordinatore cittadino Fasano dott. Sergio Pagliara.

Partecipare attivamente alle scelte per i progetti del Recovery Fund, è una scelta giusta per ridisegnare l’Italia dei prossimi vent’anni.

Oggi Matteo Salvini, scegliendo di aderire alla proposta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dimostrato di essere un grande leader politico.

È importante oggi avere dei riferimenti come quelli della Lega in importanti ministeri e sottosegretariati, siamo soddisfatti dell’incarico ottenuto dall’amico pugliese On. Rossano Sasso, nominato da qualche ora a sottosegretario alla Pubblica Istruzione, già presente all’inaugurazione della sede della Lega a Fasano con il nostro leader Matteo Salvini.

Un ringraziamento va anche al coordinatore della Lega Puglia Sen. Roberto Marti, che ha creato una grande squadra ed ha portato oggi alla scelta del sottosegretario alla pubblica istruzione On. Rossano Sasso.

La Lega al Governo con i suoi Ministri e Sottosegretari sarà sempre più vicino alle esigenze dei cittadini fasanesi».