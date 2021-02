Forza Italia Fasano: «Incuria in numerose zone del territorio, basterebbe un P.U.C.»

«Non trascorre giorno senza che qualche cittadino denunci lo stato di incuria in cui versano numerose zone del territorio: cumuli di rifiuti, manutenzione del verde pubblico assente, abbandono delle aree cimiteriali, solo per citarne alcune. E non trascorre giorno senza che l’amministrazione si affanni a spiegare che la colpa dei succitati problemi sia attribuibile a Tizio o a Caio purché non a loro. Eppure, a tanti piccoli problemi non sarebbe difficile trovare una soluzione, basterebbe un P.U.C.».

Queste le parole di Forza Italia Fasano.

«I P.U.C, sigla che sta per “progetti utili alla collettività” sono attività di pubblica utilità che, se programmate e attuate dalle amministrazioni comunali, vengono svolte dei percettori di reddito di cittadinanza.

Pur non essendo in alcun modo assimilabili al lavoro subordinato, il decreto del Ministero del lavoro datato 22 ottobre 2019 chiarisce quali siano le numerose attività che possono essere svolte in attuazione di questi progetti. Tra le tante, sono previste: “la riqualificazione di zone urbane mediante la raccolta di rifiuti, la cura e la manutenzione di piccole aree verdi, la pulizia delle spiagge o anche la tinteggiatura di muri rovinati da tag e graffiti”.

Il nostro comune, secondo quanto riportato dal sito ufficiale, ha avviato i primi due P.U.C nel mese di agosto 2020: uno che pianifica attività di supporto al personale degli uffici comunali ed un altro che prevede l’impiego dei volontari per l’attuazione di misure di contrasto al covid 19. Sempre sul sito, si legge che in seguito(?) altri P.U.C saranno attivati, ma nessuno di questi prevede la manutenzione delle aree verdi o la riqualificazione delle aree sommerse dai rifiuti. Non che a noi non stia a cuore il “supporto al personale interno al Comune”, ma forse sarebbe il caso di programmare interventi per andare in contro alle richieste dei tanti cittadini stufi dell’incuria e del degrado. Non ci vuole molto, basta un P.U.C.».