Segretario Comunale condiviso tra Fasano e Bitetto: Scianaro si oppone alla proposta

«Oggi si discuterà in consiglio comunale la proposta dell’amministrazione Zaccaria di attivare una convenzione con il comune di Bitetto al fine di condividere la figura del Segretario Comunale di Fasano tra i due comuni (per il 67% dell’orario presso il Comune di Fasano e per il 33% dell’orario presso il Comune di Bitetto)».

A dichiarare la contrarietà verso questo provvedimento, è il capogruppo dei Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro.

«Un atto assolutamente imbarazzante quello dell’amministrazione Zaccaria & Company, motivato e “ritenuto opportuno nell’ottica del contenimento della spesa” come cita lo stesso deliberato, e contraddittorio allo stesso tempo, in quanto narra che “l’assenza di un Segretario Comunale titolare, non permette all’Ente un funzionamento efficiente ed efficace”.

Una scelta per nulla ponderata, che sembra più relegata all’interesse di qualcuno che non della collettività, non approntata alla tutela dell’efficienza dei servizi e del controllo dell’attività amministrativa.

Prendiamo atto che il Sindaco di una città di 40.000 abitanti come Fasano, possa rinunciare ad una figura di garanzia così centrale ed importante come il Segretario Comunale, sbandierando un fasullo risparmio, quando allo stesso sarà garantita una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva, più il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall’una all’altra amministrazione convenzionata (Bitetto - Fasano e viceversa»).