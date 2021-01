Centrodestra fasanese verso la scelta del candidato sindaco

Nei giorni scorsi si è tenuto un tavolo di confronto tra i partiti che compongono il centrodestra fasanese ed i movimenti civici pronti a spendersi nella prossima ed imminente campagna elettorale al fine di costruire l’alternativa di governo all’amministrazione Zaccaria. Mentre da un lato si discute già di temi e programmi «e di come - sottolineano i responsabili dei partiti e dei movimenti - ricostruire il rapporto tra l’amministrazione, gli imprenditori ed i cittadini, completamente compromesso dalle scelte messe in atto dall’attuale squadra di governo», dall’altro lato si cerca di fare sintesi sul nome che guiderà il centrodestra fasanese in vista delle prossime amministrative di maggio/giugno.

Per questo motivo, nelle prossime ore, i dirigenti e gli esponenti locali, coadiuvati da tutti coloro che negli ultimi giorni hanno deciso di affiancarsi a questa sfida proponendo la discesa in campo di veri e propri movimenti civici, si riuniranno per la scelta definitiva del nome che guiderà la coalizione. «Una personalità che unisca e non divida - fanno sapere i dirigenti - che abbia esperienza amministrativa ma che, soprattutto, abbia capacità di ricostruire quel rapporto tra gli eletti e la comunità che in questi anni si è dissolto a causa di incomprensibili scelte ideologiche messe in atto da Zaccaria e dalla sua squadra. Infatti - proseguono - anziché occuparsi del futuro dei fasanesi, hanno ben pensato di concentrarsi su come tenere unita e salda la maggioranza, talvolta con allargamenti improvvisi in cambio di qualche poltrona assessorile, dimenticandosi completamente anche delle reali esigenze del mondo produttivo e di tutti gli imprenditori. In ultimo, non per importanza, basti pensare al tema delle concessioni demaniali e del piano costa».

A giorni, dunque, l’ufficialità del nome.