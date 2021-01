M5S Fasano: «Come era giusto che fosse i pentastellati hanno un loro rappresentante in Consiglio»

«Il tempo ha finalmente reso un pizzico di giustizia al gruppo del M5S di Fasano, con l'entrata in Consiglio Comunale di Emanuela della Campa, seconda suffragata alle passate amministrative».

Queste le parole degli attivisti del Movimento 5 Stelle Fasano.

«Come era giusto che fosse, il gruppo dei pentastellati fasanesi ha, dunque, un suo rappresentante in Consiglio.

Anche se solo per pochi mesi, siamo certi che Emanuela onorerà al meglio il suo ruolo di rappresentante di tutti quei cittadini che l'hanno votata e hanno votato il M5S a Fasano nel 2016, facendosi altresì garante dei diritti di ogni cittadino fasanese nel tutelare legittimi diritti, a prescindere dalle inclinazioni politiche manifestate.

Ne siamo certi poiché dalle parole spese in assise nel suo discorso di ringraziamento, sono emersi quei valori, quei concetti e pensieri a base della nascita del M5S, differenziandolo notevolmente dagli altri partiti.

La nostra fiducia torna a farsi forte quando sentiamo persone come Emanuela, che non si arrendono e portano avanti i valori del Movimento. Quelli veri, puliti. Quei valori fondamentali che non possiamo perdere perché avevano ridato speranza a un paese che l'aveva persa completamente».