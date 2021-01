Convocato il prossimo consiglio comunale

Il Presidente del Consiglio, l'avv. Vittorio Saponaro, rende noto che è stata ravvisata la necessità di convocare il Consiglio Comunale per porre all'esame e all'approvazione gli argomenti di propria competenza.

La convocazione del Consiglio nell'apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città in seduta straordinaria, il giorno giovedì 14 gennaio 2021 alle ore 16:00 in prima convocazione, ed eventualmente il giorno venerdì 15 gennaio 2021 alle ore 17:30 in seconda convocazione.

Questi i punti all’ordine del giorno: