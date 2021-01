Dimissioni Trisciuzzi, Emanuela Della Campa nominata consigliere comunale

«Inaspettatamente mi è stato comunicato l’ingresso nell’organo consiliare del Comune di Fasano, causa le dimissioni del consigliere comunale Raffaele Trisciuzzi».

Queste le parole di Emanuela Della Campa, esponente del Movimento 5 Stelle di Fasano.

«Pur ritenendo che per partecipare alla vita politica della comunità di cui si fa parte, non serva necessariamente un ruolo “formalmente politico”, accetto ben volentieri questo mandato, rispettando quella che fu nel 2016 la volontà popolare. Credo nella forza di “tanti”, pertanto mi propongo quale portavoce in amministrazione di tutti i cittadini fasanesi che vorranno avanzare iniziative, suggerire miglioramenti, formulare interrogativi o quant’altro, al fine di tutelare il nostro territorio, valorizzare le sue peculiarità e migliorare le condizioni di vita di tutti noi abitanti.

Il momento storico vissuto ha congelato tanti buoni propositi e lasciato vuoti incolmabili, nonché deluso tante, parecchie aspettative, ma con questa mia, nostra nomina, comunicata proprio al termine di questo anno, nefasto per tanti versi, ovvero in data 31-12-2020, auguriamoci un 2021 quale anno di Costruzione, per una politica fatta di sinergie e condivisioni di obiettivi, lasciandoci alle spalle ricordi brutti e false speranze che hanno leso principalmente il nostro stato d’animo.

Facciamoci sentire per il tempo che ci resta fino alla scadenza di questa consiliatura: io sono a vostra completa disposizione, di tutti, nessuno escluso mai».