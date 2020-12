Carta Giovani, Calandrella: «La nostra proposta è caduta nel dimenticatoio»

«Sono passati ormai più di sei anni dell'attivazione della "Carta Giovani", una social card che garantiva sconti, per i ragazzi di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, negli esercizi commerciali fasanesi aderenti all'iniziativa».

A dichiararlo è Vito Calandrella, coordinatore cittadino Forza Italia Giovani Fasano.

«La "Carta Giovani" fu un progetto avviato e portato a termine dai Giovani per Fasano e dall'allora Amministrazione Di Bari, con un duplice intento: incentivare gli acquisti nei negozi fasanesi ed agevolare i ragazzi che avrebbero ottenuto i prodotti ad un minor prezzo.

Il successo dell'iniziativa fu testimoniato dalla grande partecipazione di ragazzi ed esercenti. Furono erogate infatti circa 600 card e ben 160 esercizi commerciali aderirono all'iniziativa che, purtroppo, ebbe una durata di appena un anno e mezzo.

La caduta dell'Amministrazione Di Bari nel settembre 2015, con il conseguente avvento del commissario prefettizio prima e dell'attuale Amministrazione Zaccaria poi, pose una pietra tombale sulla "Carta Giovani".

Il sottoscritto, con il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, Mario Schena, si recò personalmente dal Sindaco Zaccaria, per chiedere l'eventuale disponibilità dell'Amministrazione a dare seguito all'iniziativa, considerando anche il grande sforzo profuso per promuovere la card, con gazebo informativi allestiti in Piazza Ciaia ed in ogni frazione principale del nostro territorio.

Per amore di verità, il Sindaco si disse disponibile ad informarsi sulla card e ad avviare una collaborazione tra noi e l'amministrazione, per ridare linfa vitale al progetto. Nonostante ciò, come spesso accade per chiunque voglia presentare idee per migliorare la città (pensiamo anche al comunicato stampa dell'Architetto Mastrovito), siamo semplicemente stati presi in giro e la nostra proposta è caduta nel dimenticatoio, visto che successivamente nessun amministratore si è mosso in tal senso, con la conseguenza che oggi la "Carta Giovani" è diventata semplicemente un ricordo.

Un vero peccato, considerando l'imponente macchina comunicativa messa in piedi dall'attuale Amministrazione, con la quale si riesce ad enfatizzare, con toni spesso eccessivi e trionfalistici, qualsiasi iniziativa, anche di rilievo decisamente minore.

Riteniamo che le politiche giovanili siano fondamentali per la crescita di una comunità e che alcune proposte importanti per il nostro territorio non possano essere messe da parte in nome di un indiscriminato "taglio al passato".

Il riferimento alla mancata prosecuzione della manifestazione "GustoSia", avviata nel 2012 ed inspiegabilmente soppressa dall'amministrazione Zaccaria, è inevitabile. Fasano, al pari di Noci, Conversano ed altri paesi limitrofi, aveva finalmente un evento enogastronomico di cartello, che attirava turisti da tutto il territorio pugliese, promuovendo la nostra città anche durante il periodo autunnale.

Tutto cancellato con un "colpo di spugna".

Non esistono le Amministrazioni perfette, si possono realizzare iniziative valide e meno valide. Per questa ragione auspichiamo che la prossima Amministrazione fasanese, di qualsiasi colore politico sia, miri esclusivamente a migliorare la città, senza cancellare indistintamente quanto di buono fatto negli anni precedenti per ragioni puramente politiche».