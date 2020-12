«Il coordinamento cittadino dell'UDC rivolgendosi al sindaco e a tutti gli amministratori del comune – si legge nella nota - denuncia l'insensibilità e la scarsa attenzione per un risanamento ambientale del nostro territorio ed in particolare della fitta rete di strade secondarie e del territorio comunale periferico ma non per questo assolutamente da trascurare.

È questo il caso del tratto stradale di pertinenza comunale della "Via Vecchia di Laureto", strada di intenso traffico giornaliero da quando è attivo il cantiere per il rinnovamento della SS172. Il tratto stradale in questione risulta essere completamente dimenticato dall'amministrazione, in quanto sempre più degradato e compromesso: rifiuti e discariche ai margini delle strade che oscurano e deturpano sentieri naturalistici e storici mettendo a repentaglio anche l'incolumità pubblica. (Canale quasi completamente ostruito come in foto); muretti a secco che delimitano la carreggiata da un dirupo, completamente abbattuti mettendo a rischio la vita di chi transita giornalmente da quel tratto stradale.

Tutta la parte politica di maggioranza dia assoluta priorità a queste tematiche ambientali e di pubblica sicurezza, ora sfociate quasi in emergenza, anziché programmare la prossima campagna elettorale con l'incrementare di lavori talvolta anche secondari solo per crearsi consensi elettorali e promuovere una politica clientelare per racimolare voti.

Esortiamo l'attuale amministrazione comunale a considerare il risanamento ambientale della zona tra le sue priorità attuando efficaci azioni di ripristino e prevenzione».