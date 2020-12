L’Amministrazione comunale e i “Presìdi del Libro” presentano “Nellie Bly”

L’Amministrazione comunale, nella persona dell’assessore con delega alla Cultura Cinzia Caroli, comunica quanto segue:

Domani, sabato 19 dicembre, alle ore 18.00, sul profilo del Gruppo Facebook “Presidi del Libro di Fasano” sarà possibile fruire di un’ulteriore opportunità culturale di promozione della lettura: la presentazione del graphic novel Nellie Bly, edito da Tunué, scritto da Luciana Cimino e disegnato da Sergio Algozzino, con la prefazione di David Randall, giornalista dell’Independent on Sunday. L’evento è inserito nel programma Natale a Fasano 2020 curato dall'Amministrazione comunale.

«Questo appuntamento - afferma l'assessore Caroli - si inscrive nell’ambito degli eventi dedicati alla lettura e ai suggerimenti sui libri da leggere o da regalare. In particolare questa presentazione, per cui ringrazio Annamaria Toma, è dedicata ai ragazzi, data la storia avvincente della protagonista che da giovanissima ha lottato contro i pregiudizi del suo tempo per affermarsi come giornalista. La versione che sarà presentata sabato dalla bravissima Angelica Sicilia è una versione particolarissima, fumettata e illustrata in maniera molto accattivante; un linguaggio grafico vicino e apprezzato dal pubblico giovanile. L'appuntamento, dunque, è per questo sabato in diretta Facebook. Per l’occasione, si avrà la possibilità di interagire con gli autori che saranno collegati con tutti noi».

«Sono onorata di poter tornare a parlare di Nellie Bly, una grande icona femminile e non solo, a cui Il Salotto delle Arti dell’indimenticata Lorenza L’Abbate dedicò qualche anno fa un appassionato approfondimento – dichiara la giornalista Angelica Sicilia –. In questa avvincente versione illustrata, la biografia della prima donna inviata di guerra della storia regala pagine di ricordi, coraggio, determinazione e modernità. È per questo motivo che il libro di Luciana Cimino e Sergio Algozzino dovrebbe arrivare tra le mani di tutti i ragazzi per trasmettere loro ispirazione».