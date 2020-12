Il Parco delle Dune Costiere dà il via ai primi due incontri “Wetlands”

Il Direttore del Parco Dott. Ing. Arch. Angela Milone comunica che assieme a PUGLIAVVENTURA e a PLASTIC FREE ONLUS, sezione di Ostuni e Fasano, si sono organizzati i primi due incontri denominati WETLANDS, si tratta di un ciclo di incontri di educazione ambientale, che partono da una delle aree umide del Parco e precisamente da quella di Tavernese.

Il Direttore ritiene indispensabile tentare di continuare negli obiettivi di tutela ed educazione ambientale, nonostante il periodo di restrizioni.

Si precisa che si avrà cura di formare piccoli gruppi, mantenendo il distanziamento e con tutti i dispositivi necessari.

Il Parco, continua il Direttore, avendo ampi spazi all’aperto consente che tali escursioni si possano svolgere in piena sicurezza, certa che l’impegno profuso per l’organizzazione e la passione per l’ambiente raggiungeranno l’obiettivo educativo prefissato.

Per tali motivi ringrazia molto Max Moscato e Giuseppe Vinci, promotori dell’evento assieme al Parco.

Ciascuna escursione prevede:

- foto – walking esplorativo delle Zone Umide;

- Didattiche ambientale e biologica;

- osservazione della fauna autoctona;

- sensibilizzazione ecologica in riferimento a temi quali la pericolosità della plastica come inquinante e l’importanza della raccolta dei rifiuti sulla spiaggia.

Per info: PUGLIAVVENTURA.COM/PROGRAMMAZIONE

Per Prenotazione obbligatoria: PUGLIAVVENTURA.COM/PRENOTA-FACILE